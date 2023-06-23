На Донецькому напрямку знищено ворожий Ка-52

23 червня близько 5.00 на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Нагадаэмо, що Ка-52, також відомий як «Алігатор» — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
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