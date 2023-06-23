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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
23 червня 2023, 09:50

В Україну повернули тіла 51 полеглого захисника

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, повідомив, що тіла 51 полеглого військовослужбовця було повернуто в Україну. Цей процес репатріації здійснювався за сприяння Міністерства реінтеграції, спільно з Об'єднаним центром при Службі безпеки України, Центральним військовим судом, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Котенко зазначив, що цей процес є невід'ємною частиною виконання норм Женевської конвенції. Робота з повернення тіл загиблих українських військових продовжується.

Уповноважений нагадав про гарячу лінію для звернень стосовно осіб, зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також, вихідними днями приймаються повідомлення через Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21. Ці контакти доступні для отримання допомоги та надання інформації.

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