В Україну повернули тіла 51 полеглого захисника

23 червня 2023, 09:50

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, повідомив, що тіла 51 полеглого військовослужбовця було повернуто в Україну. Цей процес репатріації здійснювався за сприяння Міністерства реінтеграції, спільно з Об'єднаним центром при Службі безпеки України, Центральним військовим судом, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Котенко зазначив, що цей процес є невід'ємною частиною виконання норм Женевської конвенції. Робота з повернення тіл загиблих українських військових продовжується.

Уповноважений нагадав про гарячу лінію для звернень стосовно осіб, зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також, вихідними днями приймаються повідомлення через Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21. Ці контакти доступні для отримання допомоги та надання інформації.