Роман Власенко про бойові дії на Лиманському напрямку

23 червня 2023, 10:07

На Лиманському напрямку на Донбасі спостерігається зростання активності окупантів, які проводять атаки поблизу Діброви та Білогорівки. Про це повідомив голова Сєвєродонецької РВА, Роман Власенко, під час свого виступу на телеканалі «Апостроф».

За його словами, бойові дії стають все інтенсивнішими на Луганщині. Кремінна та Білогорівка залишаються основними напрямками бойових дій, а також активізується ситуація в районі Торського. Окупанти намагаються прорватись на Лиманському напрямку, а також з двох боків Сіверського Дінця, особливо в районах Діброви, Білогорівки та Шипилівки. Зараз можна говорити про формування єдиного фронту, який включає Кремінський та Білогорівський сектори, зазначив Власенко.

За його словами, окупанти підтримують наступальні дії, використовуючи в бою ув'язнених із так званим «штормом Z». Однак з часом військові цього формування стають все більш нестабільними і все частіше відступають зі своїх позицій, здавшись в полон.

Голова Сєвєродонецької РВА також зазначив, що було організовано кілька нових польових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим.

«Очевидці з лінії зіткнення повідомляють, що поранених і загиблих транспортують на «камазах», - розповів Власенко.

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