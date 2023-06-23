Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти росії

23 червня 2023, 11:11

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти росії з метою посилення існуючих обмежень і ефективної боротьби з обходом санкційної політики. Згідно з повідомленням, оприлюдненим Радою ЄС ці заходи мають на меті докорінно протидіяти спробам обхіду санкцій шляхом посилення співробітництва з третіми країнами, технічної допомоги та застосування швидких, пропорційних та точкових заходів.

У рамках нових санкційних заходів Європейський Союз планує сприяти двосторонній та багатосторонній співпраці з іншими державами з метою запобігання обходу санкцій. У випадках, коли співпраця не дасть необхідного результату, ЄС намічає вживати "швидкі, пропорційні і точкові дії", які будуть включати індивідуальні заходи щодо учасників третіх країн, які спрямовані на обхід санкцій.

У разі, якщо після вжиття індивідуальних заходів та подальшої взаємодії проблема продовжуватиме залишатися значною та системною, ЄС залишає за собою право застосовувати "заходи на крайній випадок". Це може включати обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, які вже обмежено ввозити на росію, зокрема тих, що можуть використовуватися в військових цілях. Такі заходи будуть застосовуватися до третіх країн, відносно яких ЄС визначить, що вони приймають участь в обході санкцій.

Поряд з цим, в новому пакеті санкційного заходу передбачено заборону транзиту товарів та технологій через рф, щоб уникнути їх неправомірного використання або надання допомоги російській військовій машині. Перелік санкційних компаній також був розширений, включаючи тих, які беруть участь у спонсоруванні війни в Україні. Крім того, прийнято рішення про продовження призупинення ліцензій на мовлення для деяких медіа, які вважаються підконтрольними росії, з метою зменшення російського впливу на європейську інформаційну сферу.