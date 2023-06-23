Литва посилює боротьбу проти пропаганди з росії

23 червня 2023, 12:34

Литовський медіарегулятор знову вживає заходів, щоб протидіяти поширенню кремлівської пропаганди, блокуючи IP-адреси, з яких транслюються заборонені проросійські телепрограми. Ця ініціатива стала одним з останніх рішень, прийнятих Литовською комісією радіо і телебачення (LRTK) у рамках їхньої постійної боротьби з російською пропагандою.

LRTK підтримує активний діалог з Національною радою, щоб бути в курсі ініціатив та дій своїх європейських партнерів. Рішення щодо блокування IP-адрес було прийняте відповідно до регламенту Ради Європейського Союзу, який спрямований на боротьбу з поширенням пропаганди та дезінформації, спрямованої проти країн ЄС.

У зв'язку з рішенням литовського медіарегулятора, провайдери Інтернету, IP-телебачення, платформи обміну відео та додатки повинні прийняти заходи, щоб запобігти доступу до забороненого контенту. Ці обмеження також поширюються на кабельне та супутникове телебачення.

Цей крок Литви в рамках контролю за медійним простором свідчить про визнання загрози пропаганди та необхідність захисту суверенітету та інформаційної безпеки країни.

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