Слабкість росії очевидна. Це повномасштабна слабкість - Зеленський

24 червня 2023, 13:42

Президент України Володимир Зеленський висловив свою реакцію на заколот, організований найманцями приватної військової компанії "Вагнер" проти російської влади. У своєму телеграм-каналі, глава держави зазначив, що наразі стан росії є очевидною слабкістю.

"Кожен, хто обирає шлях зла, сам себе руйнує. Він відправляє колони військових для знищення життя в іншій країні, але не здатний утримати їх від втечі та зради, коли життя йде на опір. Він тероризує ракетами, але коли його ракети збивають, то починає принижуватись, вимагаючи "Шахеди". Він зневажає людей та кидає сотні тисяч на війну, а потім сам захищається у московській області від тих, кого сам же озброїв", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що росія довго ховалась за пропагандою, маскуючи свою слабкість і недоречність свого уряду. Однак зараз хаосу стало настільки багато, що жодна брехня не зможе його приховати. Зеленський вважає, що всю цю ситуацію створює одна людина, яка страшить світ подіями 1917 року, хоча насправді ні до чого іншого не здатна.

"Слабкість росії очевидна. Це повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем сама для себе створить. Це також очевидно. Україна здатна захистити Європу від поширення російського зла і хаосу", - підкреслив Президент.

Зеленський закликав українців зберігати міцність, єдність та силу. Він заявив, що всі українські командувачі та воїни знають, що їм робити в цій складній ситуації.

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