путіна евакуювали з москви у бункер

24 червня 2023, 16:35

За інформацією високопоставлених співробітників з українських спецслужб, президент росії володимир путін в суботу, 24 червня, негайно виїхав з москви до Валдая через бунт власника приватної військової компанії Вагнер, євгена пригожина.

У розвідці стверджують: "У нас вже є дані, що путін виїжджає з москви. Його везуть на Валдай". Також надійшла інформація про панічні настрої у москві та готовність до мінування мостів у російській столиці.

Тим часом, прес-секретар російського президента дмитро пєсков стверджує, що путін залишається працювати в кремлі.

Також, раніше путін заявив про "зраду" та віддав наказ збройним силам рф зупинити заколот, ініційований главою приватної військової компанії Вагнер євгеном пригожиним. У свою чергу, пригожин заявив, що ніхто з його бійців "не прийде з повинною".

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