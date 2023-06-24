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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 червня 2023, 16:35

путіна евакуювали з москви у бункер

За інформацією високопоставлених співробітників з українських спецслужб, президент росії володимир путін в суботу, 24 червня, негайно виїхав з москви до Валдая через бунт власника приватної військової компанії Вагнер, євгена пригожина.

У розвідці стверджують: "У нас вже є дані, що путін виїжджає з москви. Його везуть на Валдай". Також надійшла інформація про панічні настрої у москві та готовність до мінування мостів у російській столиці.

Тим часом, прес-секретар російського президента дмитро пєсков стверджує, що путін залишається працювати в кремлі.

Також, раніше путін заявив про "зраду" та віддав наказ збройним силам рф зупинити заколот, ініційований главою приватної військової компанії Вагнер євгеном пригожиним. У свою чергу, пригожин заявив, що ніхто з його бійців "не прийде з повинною".

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