Перекривають всі підступи до москви

24 червня 2023, 16:53

Ситуація в московській області росії стає все напруженішою, оскільки влада розпочала перекриття основних шляхів. Зокрема, міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова було закрито, повідомив Мінтранс московської області у своєму каналі в Telegram у суботу, 24 червня.

У своєму повідомленні відомство закликало громадян утриматися від поїздок і підкреслило: "Звертаємо увагу, що перекрито міст через р. Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова". Також відзначалося часткове перекриття траси Урал, яка пролягає від москви на південь через Рязань.

Губернатор московської області олексій воробйов закликав місцевих мешканців поставитись з розумінням до "незручностей", що виникають у зв'язку з контртерористичною операцією в регіоні.

Також у соціальних мережах з'явилися повідомлення про міст через річку Ока, який було повністю перекрито піском, самоскидами та наповненими водою поливальними машинами. У Серпухові було помічено десятки військових, які розгортали загороджувальні засоби на мосту через Оку, включаючи кулемети та гранатомети.

Крім того, відомо, що в Підмосков'ї з'явилися військові вертольоти, які летять у бік москви, а це може свідчити про подальшу ескалацію ситуації.

У цей час мер москви сергій собянін стверджує, що немає жодних обмежень на в'їзд та виїзд із міста, хоча поступово збільшується кількість повідомлень про перекриття доріг на в'їздах і виїздах з міста.

Варто зазначити, – конфлікт між "вагнерівцями" та регулярною армією рф продовжується на росії. Звіти свідчать про авіаційні удари російських військ по дорозі федерального значення М-4 в Воронезькій області, якою рухаються бійці приватної військової компанії "Вагнер".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: