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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
24 червня 2023, 17:04

Президент Казахстану назвав заколот внутрішньодержавною справою рф

У телефонній розмові з президентом росії володимиром путіним, Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, висловив свою позицію щодо ситуації, яка склалася на росії через бунт ПВК "Вагнер". Він зазначив, що події, що розгортаються в Росії, є внутрішньодержавною справою рф.

Пресслужба Казахстану повідомила про цю телефонну розмову між главами двох країн. Касим-Жомарт Токаєв наголосив на важливості дотримання конституційного порядку та верховенства закону як необхідних умов для підтримки правопорядку в країні. Ці принципи є основою безпеки суспільства та успішного розвитку країни.

Президенти обговорили ситуацію і висловили спільну позицію щодо забезпечення стабільності та безпеки в обох країнах. Деталі розмови не розголошуються, але можна припустити, що обидва лідери підкреслили важливість збереження мирного та стабільного середовища для свого народу.

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