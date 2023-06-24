ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року

24 червня 2023, 17:24

У результаті активних воєнних операцій на Таврійському напрямку, сили оборони України звільнили під Красногорівкою, розташованою на Донеччині, території, які були під окупацією з 2014 року. Продовжується наступ нашого війська, яке активно переміщається вперед. Україна знову доводить свою мужність і відданість. Слава Україні!

«На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується. Слава Україні!» – йдеться в офіційному повідомленні бригадного генерала командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», Олександра Тарнавського