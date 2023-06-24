Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 червня 2023, 17:24

ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року

У результаті активних воєнних операцій на Таврійському напрямку, сили оборони України звільнили під Красногорівкою, розташованою на Донеччині, території, які були під окупацією з 2014 року. Продовжується наступ нашого війська, яке активно переміщається вперед. Україна знову доводить свою мужність і відданість. Слава Україні!

«На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується. Слава Україні!» – йдеться в офіційному повідомленні бригадного генерала командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», Олександра Тарнавського

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: