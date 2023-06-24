Уночі 24 червня 2023 року знищено 41 крилату ракету та 2 удані дрони

Уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131».
Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.
Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.
З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр».
Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».
За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» ТА два ударні дрони «Shahed-136/131».
До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань «Центр», «Південь» та «Схід» Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.
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