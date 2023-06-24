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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 червня 2023, 11:18

Уночі 24 червня 2023 року знищено 41 крилату ракету та 2 удані дрони

Уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131».

Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр».

Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».

За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» ТА два ударні дрони «Shahed-136/131».

До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань «Центр», «Південь» та «Схід» Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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