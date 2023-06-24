В Маріуполі в окупантів паніка: черги всюди

24 червня 2023, 17:43

У тимчасово окупованому російськими силами Маріуполі панує загальна паніка, спричинена збройним повстанням ПВК "Вагнер". Населення міста поспішно намагається зняти готівку, що призводить до великих черг біля банкоматів, але частина з них вже вийшла з ладу. Солдати окупаційної армії також намагаються отримати гроші.

За даними Маріуполь.Спротив, обмінники в окупованому місті також припиняють свою роботу, а курс обміну американського долара до російського рубля досягає 93 рублів.

У магазинах та супермаркетах творяться кілометрові черги, а бойовики швидко залишають місто. За повідомленням радника мера міста Петра Андрющенка, в Нікольському та Мангушському районних відділеннях поліції окупанти доставили додаткові ящики з патронами та заборонили поліцейським покидати свої посади до отримання окремого доручення.

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