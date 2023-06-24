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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 червня 2023, 17:43

В Маріуполі в окупантів паніка: черги всюди

У тимчасово окупованому російськими силами Маріуполі панує загальна паніка, спричинена збройним повстанням ПВК "Вагнер". Населення міста поспішно намагається зняти готівку, що призводить до великих черг біля банкоматів, але частина з них вже вийшла з ладу. Солдати окупаційної армії також намагаються отримати гроші.

За даними Маріуполь.Спротив, обмінники в окупованому місті також припиняють свою роботу, а курс обміну американського долара до російського рубля досягає 93 рублів.

У магазинах та супермаркетах творяться кілометрові черги, а бойовики швидко залишають місто. За повідомленням радника мера міста Петра Андрющенка, в Нікольському та Мангушському районних відділеннях поліції окупанти доставили додаткові ящики з патронами та заборонили поліцейським покидати свої посади до отримання окремого доручення.

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