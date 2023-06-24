На росії «вагнера» випускають і озброюють ув'язнених - РосЗМІ

24 червня 2023, 18:03

За останніми звітами російських ЗМІ, в Ростовській області бойовики ЧВК Вагнер зайнялися обеззброєнням охорони виправних колоній та масовим випуском ув'язнених. Вони намагаються залучити цих людей до своїх рядів та спрямувати їх у напрямку москви.

За даними пропагандистів, збройні особи, які перебувають у камуфляжній формі, знешкоджують охорону виправних колоній у Ростові-на-Дону та закликають ув'язнених приєднатися до них. Цю інформацію публікують російські ЗМІ. Навіть у московських СІЗО, зокрема у в'язницях Водник та Бутирка, виникли масові бунти серед ув'язнених, про що повідомили офіційні джерела.

Нагадаємо, що раніше бойовики Вагнера захопили контроль над військовими об'єктами у місті Воронеж, розташованому близько 500 км на південь від москви. За словами його лідера, євгена пригожина, об'єкти військової інфраструктури у Ростові-на-Дону, зокрема аеродром, перебувають під контролем бойовиків Вагнера. Плани ПВК полягають у продовженні походу в напрямку москви.

Ситуація є напруженою, і подальший розвиток подій залишається невідомим. Ми продовжуємо слідкувати за новинами..

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