Всі авіаквитки розкуплені з москви. Ціни б’ють рекорди

24 червня 2023, 18:33

У зв'язку з подіями, що розгортаються на росії, громадяни країни масово придбали усі прямі квитки з москви до Стамбула, Астани та Тбілісі. За повідомленням Telegram-каналу Baza, прямих квитків вже немає, а лише кілька квитків з пересадкою або двома.

Особлива увага приділяється цінам на прямі перельоти до Єревану. Згідно з інформацією, наведеною у повідомленні, ціна на такий переліт раптово зросла до 198 000 рублів, тоді як раніше вона становила приблизно 10 тисяч рублів. Цей різкий зріст вартості прямого перельоту до Єревану викликає тільки подив.

Подальший розвиток ситуації та причини такого різкого зростання цін на авіаквитки офіційно не коментували. Проте, що стосується популярних напрямків, варто зазначити, що попит на прямі рейси з москви до Стамбула, Астаны та Тбілісі зростає, і це, ймовірніше, пов'язано зі зростанням нестабільності на росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: