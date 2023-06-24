"Вагнерівці" вже у Липецькій області рф - з соцмереж

24 червня 2023, 18:45

За шнформацією російських Telegram-каналів, найманці з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", ймовірно, здійснили захоплення ще одного населеного пункту на росії - села Красне, розташованого у Липецькій області. З посиланням на місцевого мешканця, який зняв події на відео, повідомляється, що після обіду 24 червня була зафіксована військова техніка та декілька озброєних осіб у селі.

Згідно з його свідченнями, частина людей у військовій формі вирушила в напрямку москви, тоді як інша частина, за його ствердженнями, зайняла різні позиції в Красному. Раніше вже надходили повідомлення про захоплення військових об'єктів та адміністративних будівель у містах Воронеж та Ростов-на-Дону бойовиками "Вагнера".

Напружена ситуація між "вагнерівцями" та регулярною російською армією продовжує набирати обертів. За інформацією, авіація російської федерації виконує удари по дорозі федерального значення М-4 у Воронезькій області, якою переміщуються бійці ПВК "Вагнер". Також повідомляється про перекриття доріг на підступах до москви.

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