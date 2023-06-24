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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 червня 2023, 18:45

"Вагнерівці" вже у Липецькій області рф - з соцмереж

За шнформацією російських Telegram-каналів, найманці з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", ймовірно, здійснили захоплення ще одного населеного пункту на росії - села Красне, розташованого у Липецькій області. З посиланням на місцевого мешканця, який зняв події на відео, повідомляється, що після обіду 24 червня була зафіксована військова техніка та декілька озброєних осіб у селі.

Згідно з його свідченнями, частина людей у військовій формі вирушила в напрямку москви, тоді як інша частина, за його ствердженнями, зайняла різні позиції в Красному. Раніше вже надходили повідомлення про захоплення військових об'єктів та адміністративних будівель у містах Воронеж та Ростов-на-Дону бойовиками "Вагнера".

Напружена ситуація між "вагнерівцями" та регулярною російською армією продовжує набирати обертів. За інформацією, авіація російської федерації виконує удари по дорозі федерального значення М-4 у Воронезькій області, якою переміщуються бійці ПВК "Вагнер". Також повідомляється про перекриття доріг на підступах до москви.

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