Полк Калиновського звернувся до білорусів

24 червня 2023, 19:32

Згідно з опублікованим в Telegram зверненням, білоруський полк Калиновського закликав громадян Білорусі боротися проти тиранії та утримуватись від втручання у громадянську війну, яка розгортається на росії. У своєму зверненні представник полку стверджує, що ця конфліктна ситуація не стосується білоруського народу.

Зазначається, що полк Калиновського закликає військовослужбовців і цивільних громадян Білорусі чекати на "сигнал". Він наголошує, що наразі у білорусів є інше важливе завдання, яке полягає в обиранні між виконанням "злочинного наказу" та вірності присязі, яку вони склали перед білоруським народом.

Представник полку вказує, що в Білорусі є резерв, який складається з активних та відставних військовослужбовців та звичайних громадян, котрі бажають звільнити країну від диктатури та окупації. Він закликає людей приєднатися до загонів самооборони та бути готовими контролювати свою територію та забезпечувати порядок.

Звернення завершується закликом до військовослужбовців, резервістів та всіх білорусів чекати на "сигнал" полку, що буде вказівкою до рішучих дій.

Це звернення полку Калиновського створює нові питання щодо внутрішньої політичної ситуації в Білорусі та її зв'язків з кризою на росії. Подальший розвиток подій варто уважно спостерігати, оскільки воно може мати вагомі наслідки для обидвох країн.

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