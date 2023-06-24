24 червня 2023, 20:10

Члени Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" розкрили плани "вагнерівців" щодо зміни влади на росії. Вони опублікували заяву, в якій закликали своїх прихильників до активних дій.

"На полі бою ми з пригожиним - вороги, але зараз він каже правду: про те, як боягузливі генерали відправляють на смерть сотні тисяч росіян як гарматне м'ясо. Його слова свідчать про те, що ми вже не будемо миритися з корупцією, диктатурою та лицемірством. Ми сподіваємося, що війна зла проти зла послабить репресивну машину, і ми, разом з побратимами, звільнимо росію", - йдеться у заяві добровольців.

Легіон "Свобода Росії" в своєму зверненні закликав російських військових припинити вбивство українців та повернутися на батьківщину, щоб протистояти владі рф.

"Солдати, офіцери, ваша година настала. Розгорніть свою зброю на вежі кремля, не дозвольте усобицям затопити росію у крові. Настали часи, щоб припинити безглузде і жорстоке вбивство українців, загибель тисяч росіян на фронті, і повернутися додому, туди, де ви зараз потрібні", - наголосили добровольці.

У той же час представники РДК заявили, що готові допомагати "вагнерівцям" у звільненні росії від "кривавого тирана".

"Я щиро вболіваю за успіх місії пригожина, оскільки кривавий кремлівський режим можна знищити лише одним способом - збройним повстанням. Це повстання підняв пригожин... Бійці російського добровольчого корпусу, що знаходяться у росії, мобілізовані. Вони готові допомагати у звільненні рф від кривавого тирана. Я вважаю, що з обох боків кордону війська РДК наближають нашу спільну перемогу", - зазначив командир російського добровольчого корпусу Денис Нікітін.

За його словами, на окупованих територіях України позиції ворожих сил "починають руйнуватися", оскільки деморалізовані та позбавлені управління солдати російської армії покидають свої позиції, надаючи Збройним силам України можливість просунутися без опору.

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