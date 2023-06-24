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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
24 червня 2023, 20:23

Реакція ірану щодо підій на росії

Висловивши свою підтримку поки що президенту російської федерації володимиру путіну, іран підтвердив свою позицію стосовно "верховенства права на росіїї". Про це було оголошено речником міністерства закордонних справ Нассером Канаані. Він заявив, що іран вважає останні події на росії "внутрішньою справою" країни.

За повідомленням іранських ЗМІ, поки що президент володимир путін обговорив ситуацію з бунтом на росії зі своїми колегами з інших країн. Він провів телефонні розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також з главами держав Казахстану, Узбекистану та Білорусі.

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