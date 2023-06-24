Реакція ірану щодо підій на росії

24 червня 2023, 20:23

Висловивши свою підтримку поки що президенту російської федерації володимиру путіну, іран підтвердив свою позицію стосовно "верховенства права на росіїї". Про це було оголошено речником міністерства закордонних справ Нассером Канаані. Він заявив, що іран вважає останні події на росії "внутрішньою справою" країни.

За повідомленням іранських ЗМІ, поки що президент володимир путін обговорив ситуацію з бунтом на росії зі своїми колегами з інших країн. Він провів телефонні розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також з главами держав Казахстану, Узбекистану та Білорусі.

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