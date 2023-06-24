У пригожина в петербурзі знайшли в автівці $50 млн готівки

24 червня 2023, 20:37

Біля офісу євгена пригожина, ватажка приватної військової компанії ПВК вагнер, в санкт-петербурзі був знайдений мікроавтобус Газель, який був повністю заповнений коробками з готівкою. Цю інформацію оприлюднило місцеве видання Фонтанка. Спочатку поліція вирішила перевірити автомобіль на предмет вибухових речовин, оскільки він був припаркований у дворі готелю Трезіні. Проте виявилося, що всередині знаходилися офісні коробки, наповнені пачками російських рублів, в основному номіналом по п'ять тисяч.

Після перерахунку грошей було виявлено, що в коробках міститься 4 мільярди рублів готівкою, що становить майже 50 мільйонів доларів. Пізніше сам пригожин підтвердив, що ці гроші належать його компанії. Він зазначив, що там мали бути не лише одна Газель, але ще два автобуси.

За словами пригожина, ці гроші були призначені для виплати зарплати найманцям та компенсацій для їхніх родин за "вантаж 200". Він пояснив, що ПВК вагнер виключно працює з готівкою, що зазначено в контрактах, тому вважає це нормальною практикою.

Нагадаємо, що ніч на 24 червня найманці ПВК вагнер під командуванням пригожина вийшли на росію з метою "зупинити" військове керівництво країни. Протягом доби відбулися зіткнення між російською армією та найманцями в Ростовській і Воронезькій областях.

За даними російських Telegram-каналів, найманці Вагнера, як повідомляється, вже проникли в Московську область.

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