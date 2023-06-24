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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 червня 2023, 20:59

Пригожин злякався і «дає задню»?

Згідно з офіційними заявами євгена пригожина, ватажка приватної військової компанії ПВК вагнер, колони найманців повертаються до своїх польових таборів відповідно до заздалегідь спланованого плану. Він зазначив: "вагнер хотіли розформувати. Ми пройшли 200 км, не досягнувши москви. Зараз ми опинилися в тому критичному моменті, коли може розпочатися кровопролиття".

Ватажок ПВК додав: "Освідомлюючи можливу загрозу життю та безпеці, ми розгортаємо колони і повертаємося назад до наших польових таборів відповідно до нашого плану".

Раніше було повідомлено, що лідер Білорусі олександр лукашенко провів переговори з ватажком ПВК вагнер, євгеном пригожиным, і, як повідомляється, досяг угоди про зупинення руху найманців на росії.

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