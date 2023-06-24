Наслідки нічної атаки на Київ. Зросла кількість жертв

24 червня 2023, 11:24

У результаті російської ракетної атаки, яка сталася вночі, осколки збитої ракети впали на 25-типоверховий будинок у Соломʼянському районі, призводячи до часткового руйнування та загоряння на кількох поверхах. Про це повідомив Сергій Попко, очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА), у заяві прес-служби КМВА в суботу, 24 червня.

Згідно з повідомленням, пожежу вдалося локалізувати о 04:40, і до 06:30 вона була повністю ліквідована. Внаслідок цієї атаки постраждали 11 осіб, з яких 3 були госпіталізовані з різними ступенями травм. Крім того, тіла двох загиблих були виявлені. Завдяки швидкій реакції рятувальників, 24 людини були врятовані, в тому числі 3 особи, які були заблоковані під уламками, і одна людина, яка була зачинена у ліфті.

Крім жертв та постраждалих, цей трагічний інцидент також призвів до значних збитків. За даними адміністрації, щонайменше 40 автомобілів, які були припарковані біля будинку, отримали пошкодження.

На місці події було залучено 90 осіб та 22 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, включаючи два кінологічних розрахунки. Психологи також працюють на місці події, надаючи підтримку та допомогу 15 особам, які зазнали стресу.

11:40 оновлення: "Троє людей станом на зараз загинули, вісім - травмовані. 24 особи врятували співробітники ДСНС", - повідомляє Клименко. Раніше було відомо про 2 жертв.

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