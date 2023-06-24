Фото з воєначальниками від голови ОП: «Буде палати»

24 червня 2023, 12:04

Голова Офісу Президента, Андрій Єрмак, поділився світлиною на своєму Telegram-каналі, на якій він зображений разом з деякими членами команди Президента Зеленського - Залужним, Шапталою, Неїжпапою, Олещуком та Хоренком. В підписі до фотографії він написав: "Команда президента Зеленського. У росіян буде палати".

Ця публікація відбулася в час, коли увесь світ спостерігає за розгортанням подій пов'язаних з приватним військовим підрозділом Вагнера на росії. Соціальні мережі застигли в очікуванні, коли військова техніка наповнить місто Ростов-на-Дону, зокрема оточивши штаб Південного військового округу.

Нагадаємо, що раніше засновник Приватної Військової Компанії Вагнера, євген пригожин, заявив про збиття двох вертольотів Міністерства оборони російської федерації його найманцями.

Подальший розвиток цих подій та їхні наслідки є предметом пристрасних обговорень у мережі, і наша редакція продовжить стежити за цією ситуацією, щоб надати вам найсвіжішу інформацію.

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