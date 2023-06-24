Представник ГУР прокоментував події на росії

24 червня 2023, 12:22

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрія Юсова, ситуація, що розгортається на росії, є результатом злочинної військової агресії, здійсненої правлячим режимом російської федерації. Він зазначив це у коментарі для видання РБК-Україна.

"Передусім, важливо розуміти, що це внутрішній конфлікт і протистояння в росії, що є безпосереднім наслідком злочинної військової агресії режиму путіна проти України", - підкреслив Юсов.

Він вважає, що протистояння на росії свідчить про крах її правлячого режиму. Україна, за словами Юсова, продовжує уважно спостерігати за подальшим розвитком подій на території країни-агресора.

Нагадаємо, що засновник приватної військової компанії Вагнера, євген пригожин, опублікував нове голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули державний кордон російської федерації "у всіх місцях" і вже зайшли на територію ростова.

Редакція продовжує вивчати інформацію, щоб надати вам найсвіжіші та достовірні новини щодо розвитку ситуації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фото з воєначальниками від голови ОП: «Буде палати»