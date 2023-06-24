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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Влада
24 червня 2023, 12:34

Запуск процесів саморуйнації росії - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони, Олексій Данілов, заявив у своєму Twitter-акаунті, що формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і початок процесів саморуйнації. Він підкреслив, що війна, яку почала російська федерація проти України, завершиться всередині самої росії, і цей процес вже розпочався.

Данілов відреагував на "заколот", який наразі протікає на росії з боку найманців приватної військової компанії вагнера. Він наголосив: "Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і завершиться - всередині рф. Процес розпочато".

Редакція продовжує вивчати події та моніторити офіційні заяви, щоб надати повну та достовірну інформацію щодо розвитку ситуації. Ми будемо утримувати вас в курсі останніх подій.

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