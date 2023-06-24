Запуск процесів саморуйнації росії - Данілов

24 червня 2023, 12:34

Секретар Ради національної безпеки та оборони, Олексій Данілов, заявив у своєму Twitter-акаунті, що формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і початок процесів саморуйнації. Він підкреслив, що війна, яку почала російська федерація проти України, завершиться всередині самої росії, і цей процес вже розпочався.

Данілов відреагував на "заколот", який наразі протікає на росії з боку найманців приватної військової компанії вагнера. Він наголосив: "Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і завершиться - всередині рф. Процес розпочато".

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