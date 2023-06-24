Конфлікт пригожина із шойгу абсолютно реальний - Буданов

24 червня 2023, 12:55

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Кирило Буданов, висловив свою думку щодо конфлікту між євгеном пригожиним, головою приватної військової компанії "Вагнер", і російським військовим керівництвом, стверджуючи, що цей конфлікт є реальним, а не сценарієм.

"Я не думаю, що це просто гра для галереї або фейк. Цей конфлікт є цілком реальним, і вони цього не приховують", - заявив Буданов.

Начальник розвідувального відомства також зазначив, що пригожин "часто говорить правду" щодо ситуації в російській армії, у противагу міністерству оборони рф, яке зазвичай представляє недостовірну інформацію.

"Це різко кардинально відрізняється, на мою думку. Оскільки пригожин, в принципі, висловлює більш об'єктивну думку. Міноборона, зазвичай, розповідає брехню. Якщо ви прослухаєте звіти конашенкова, міністерства оборони взагалі, генерального штабу, там все завжди прекрасно, вони завжди перемагають, здійснюють прогрес. Але пригожин каже зовсім інше - він звертає увагу на реальність, каже, подивіться навколо - це точно не виграшна війна, вже неможливо перемогти; подивіться на всі недоліки, немає з чого стріляти, армія не розуміє, вона необізнана. Тому це не можна назвати фейком. Це справжній бій - битва правди з брехнею. Хоча і перше, і друге використовуються російською федерацією, це також потрібно пам'ятати", - розповів Буданов.

Ці слова Буданова свідчать про наявність реальної непогоди в російській військовій системі і внутрішньому конфлікті між різними групами впливу. Цей розвиток подій може мати значний вплив на політичну та військову ситуацію на росії.

Редакція продовжуватиме слідкувати за цими подіями і надаватиме оновлення стосовно розвитку конфлікту «на болтах».

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