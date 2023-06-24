Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 25.06.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 720 російських загарбників, збили 41 крилату ракету: загальні втрати рф становлять 224,6 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
Дані уточнюються
УВАГА! Загальну цифру втрат крилатих ракет подано з урахуванням уточнень за попередній період.
Разом переможемо!