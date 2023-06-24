Успіхи на Таврійському напрямку: знищено 3 роти ворога та 5 складів

25 червня 2023, 19:58

На Таврійському напрямку українські захисники продовжують активні операції проти окупантів. Протягом останньої доби, за словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, генерала Олександра Тарнавського, вдалося завдати значних втрат противнику та позбавити його значної кількості бойової техніки.

Згідно з повідомленням Тарнавського в Telegram, за добу було знищено майже три роти ворожих військових підрозділів. Важливим досягненням також стало знищення п'яти складів боєприпасів ворога. Генерал наголосив на успіхах ракетних військ та артилерії Сил оборони, які успішно виконали 1093 вогневі завдання.

"Таврійський напрямок. Знищення росіян продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - повідомив Тарнавський.

Крім того, генерал Тарнавський наголосив, що внаслідок успішних операцій українських військових, було знищено 16 одиниць військової техніки противника. Серед знищених об'єктів були танк, два ББМ, два безпілотні літальні апарати Орлан-10, безпілотний літальний апарат Zala, гаубиця 2А65 Мста-Б та ракетна система залпового вогню БМ-27 Ураган. Крім того, було також успішно знищено п'ять складів боєприпасів ворога.

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