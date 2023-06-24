Держсекретар США про заколот на росії: «Ще не фінал»

25 червня 2023, 20:15

За словами державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, внутрішня напруга на росії, яка проявилася у спробі заколоту керівника приватної військової компанії "Вагнер" євгена пригожина, ще не досягла свого піку. Блінкен висловив свої думки щодо цієї ситуації в коментарі для ABC This Week.

"Картина все ще рухається, і я сумніваюся, що ми побачили останній акт", - зазначив Блінкен, наголошуючи на тому, що виступ "вагнерівців" проти діючого уряду свідчить про наявність серйозних проблем у російському режимі.

Він додав: " Я не хочу спекулювати. Спочатку ми бачили, як з'являються серйозні тріщини. Є пригожин, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України, інші уявлення про те, що Україна чи НАТО становлять якусь загрозу для росії. Є хтось, хто кидає виклик лідерству путіна дуже публічно і дуже відкрито".

Блінкен вбачає одну з причин у такому стані речей - це військові невдачі росії. Він нагадав про події 16 місяців тому, коли путін намагався захопити Київ за лічені дні, але тепер змушений захищати москву від свого власного найманця. "Це очевидно - ми бачимо, як з'являються тріщини. Але щодо того, куди вони призведуть і що станеться далі, важко сказати. Я не вважаю, що ми вже бачили фінальний акт", - підсумував державний секретар.

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