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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 червня 2023, 21:12

Постраждала вагітна жінка на Херсонщині під час ворожого обстрілу

На Херсонщині були зафіксовані обстріли з боку російських ворожих військ, які спричинили поранення двох мирних жителів. Згідно з інформацією, що надійшла від Херсонської Обласної Воєнної Адміністрації (ОВА), ситуація була наступною:

"Армія рф знову обстріляла Антонівку. Поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога. Також під вогневим ураженням було село Бургунка. У результаті обстрілу один чоловік отримав серйозні поранення. Крім того, постраждала вагітна жінка. Медична бригада негайно доставила її до лікарні, де їй надають допомогу для запобігання передчасним пологам".

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