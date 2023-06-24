Постраждала вагітна жінка на Херсонщині під час ворожого обстрілу

25 червня 2023, 21:12

На Херсонщині були зафіксовані обстріли з боку російських ворожих військ, які спричинили поранення двох мирних жителів. Згідно з інформацією, що надійшла від Херсонської Обласної Воєнної Адміністрації (ОВА), ситуація була наступною:

"Армія рф знову обстріляла Антонівку. Поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога. Також під вогневим ураженням було село Бургунка. У результаті обстрілу один чоловік отримав серйозні поранення. Крім того, постраждала вагітна жінка. Медична бригада негайно доставила її до лікарні, де їй надають допомогу для запобігання передчасним пологам".

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