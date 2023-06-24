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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
25 червня 2023, 12:41

Під завалами будинку у Києві знайшли ще тіла двох загиблих

У Соломʼянському районі Києва, під завалами будинку, в який потрапили уламки збитої російської ракети, рятувальники знайшли ще два тіла загиблих. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко в неділю, 25 червня.

"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники продовжують працювати у пошкодженому будинку". – зазаначив мер Києва. За його словами, загалом у цьому будинку, який став мішенню для уламків ракети, загинуло п'ятеро людей.

Нагадаємо, що вночі на 24 червня місто Київ було атаковане російськими ракетами. В результаті падіння уламків на 24-поверховий житловий будинок були спричинені руйнування на чотирьох поверхах. Крім загиблих, ще 11 людей отримали поранення.

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