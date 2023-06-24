Під завалами будинку у Києві знайшли ще тіла двох загиблих

25 червня 2023, 12:41

У Соломʼянському районі Києва, під завалами будинку, в який потрапили уламки збитої російської ракети, рятувальники знайшли ще два тіла загиблих. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко в неділю, 25 червня.

"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники продовжують працювати у пошкодженому будинку". – зазаначив мер Києва. За його словами, загалом у цьому будинку, який став мішенню для уламків ракети, загинуло п'ятеро людей.

Нагадаємо, що вночі на 24 червня місто Київ було атаковане російськими ракетами. В результаті падіння уламків на 24-поверховий житловий будинок були спричинені руйнування на чотирьох поверхах. Крім загиблих, ще 11 людей отримали поранення.