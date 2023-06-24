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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 червня 2023, 13:01

Знищено 5000 тонн авіаційного палива у Воронежі

У російському місті Воронеж після «заколоту» найманців «ПВК вагнер» загасили пожежу на нафтобазі, яка спалахнула напередодні і тривала майже добу. Про це повідомило МНС рф 25 червня. За інформацією, пожежа знищила резервуар об'ємом 5000 кубометрів з авіаційним паливом на площі 800 квадратних метрів.

За даними рятувальників, немає повідомлень про постраждалих, а пожежу було ліквідовано о 00:40 в неділю. У боротьбі з вогнем брали участь майже всі сили воронезького пожежно-рятувального гарнізону, включаючи 97 осіб та 31 одиницю техніки.

Нагадаємо, що 24.06.2023 року під час перебування "вагнерівців" у Воронежі відбулися вибухи, в результаті чого було збито вертоліт, а також виникла ця пожежа на нафтобазі.

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