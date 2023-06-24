ЗСУ про знищення російської авіації «вагнерами»

25 червня 2023, 13:16

У результаті маршу найманців ПВК вагнер на москву, сім одиниць російської авіації було знищено на території російської федерації. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону в неділю, 25 червня. За його словами, серед знищених машин був один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортні вертольоти Мі-8.

"Транспортні вертольоти Мі-8 - це потужна техніка, яка допомагає російській армії у війні проти України", - підкреслив Ігнат. За його словами, найманці ПВК вагнер розуміли, що авіація може становити серйозну загрозу для їхнього походу.

"пригожин боявся відповіді російської авіації. І відверто кажучи, авіації дійсно треба боятись. Оскільки вона може рознести за лічені хвилини все угруповання. Проте, як бачимо, все трішки по-іншому закінчилось. Хочу лише наголосити, що якби був відданий відповідний наказ, то російські пілоти з легкістю б знищили колони вагнерівців, які рухались на москву", - розповів Ігнат.

Також російські ЗМІ повідомили, що євген пригожин визнав вину своїх найманців у вбивстві пілотів і погодився виплатити по 50 млн рублів родинам загиблих. За його словами, "дурень ПВОшник у колоні збивав все, що літало".