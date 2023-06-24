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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 червня 2023, 15:17

Окупанти проводять ремонти на чонгарському мосту

Повідомляється, що ворог почав ремонт та відновлення чонгарського мосту. Роботи, які здійснюють росіяни, викликають в памїяті згадки про схожі події в нещодавньому минулому Херсона. Однак, результати цих зусиль вже нам відомі.

Відновлення чонгарського мосту стає ще однією спробою окупантів повернути його до робочого стану після атаки. Незважаючи на це, їх ремонт може бути лише тимчасовим, оскільки Збройні сили України мають на меті перешкодити окупантам у використанні мосту для забезпечення своїх потреб.

Руйнування переправи та продовження військових дій є однією з тактик Збройних сил України, спрямованих на обмеження забезпечення та логістики окупантів. Ці заходи мають на меті позбавити окупантів можливості використовувати чонгарський міст в подальшому.

ЗСУ продовжують свою роботу зі звільнення своїх територій.

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