Окупанти проводять ремонти на чонгарському мосту

25 червня 2023, 15:17

Повідомляється, що ворог почав ремонт та відновлення чонгарського мосту. Роботи, які здійснюють росіяни, викликають в памїяті згадки про схожі події в нещодавньому минулому Херсона. Однак, результати цих зусиль вже нам відомі.

Відновлення чонгарського мосту стає ще однією спробою окупантів повернути його до робочого стану після атаки. Незважаючи на це, їх ремонт може бути лише тимчасовим, оскільки Збройні сили України мають на меті перешкодити окупантам у використанні мосту для забезпечення своїх потреб.

Руйнування переправи та продовження військових дій є однією з тактик Збройних сил України, спрямованих на обмеження забезпечення та логістики окупантів. Ці заходи мають на меті позбавити окупантів можливості використовувати чонгарський міст в подальшому.

ЗСУ продовжують свою роботу зі звільнення своїх територій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ про знищення російської авіації «вагнерами»