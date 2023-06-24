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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
25 червня 2023, 16:25

Смута серед «зеків» пригожина шириться

З’явилось відеозвернення колишніх ув'язнених і найманців зі "шторму z", які підтримували лідера приватної військової компанії «вагнера» євгена пригожина у його намірі "взяти" москву, викликало хвилю обурення та розчарування. Це відео, яке швидко поширюється в соціальних мережах, стало свідченням невдоволення зеків з приводу відмови пригожина від запланованої операції.

Один з колишніх ув'язнених заявив у відео: "весь "шторм z" був готовий йти горою за тобою, і не тільки "шторм z", але ти відмовився. Тут командири гноблять нас, гасять. Це взагалі неприйнятно... Здається, ти не людина, ти зрадник, більше ніяк не можна тебе назвати. Якщо це не так, то доведи свою справжню мужність."

Інший ув'язнений на відео зазначив, що "хороші люди не залишать це просто так": "Ти нас підставив, а також своїх хлопців... Ми підтримували тебе, а тепер що? Вже обіцяють нам "краще життя", і я впевнений, що це так само стосується твоїх пацанів."

Ці вислови відображають розчарування та негативне ставлення колишніх ув'язнених і найманців до дій і вчинків пригожина, який втік за 200 кілометрів від москви.

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