25 червня 2023, 16:43

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія має нести відповідальність за вбивство двох підлітків у тимчасово окупованому Бердянську, і вбивці повинні бути покарані. Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram-каналі.

"Весь світ має розуміти, що щоденно на окупованих територіях України порушуються права людини. І доки Україна не поверне свої території, це буде продовжуватися", - наголосив Лубінець.

Також раніше з’явилось повідомленням "Служби розшуку дітей Магнолія" та координаторки Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, що у тимчасово окупованому місті Бердянську російські військові, ймовірно, вбили двох підлітків, які займалися партизанською діяльністю.

"Ми глибоко шоковані новиною про ймовірне вбивство росіянами в окупованому Бердянську двох українських підлітків", - йдеться в повідомленні "Служби розшуку дітей Магнолія".

Володимир Рогов, представник окупантів на захопленій частині Запорізької області, також підтвердив факт вбивства підлітків. За його словами, підлітки напали на окупантів, і в результаті спільних дій правоохоронних органів їх було блоковано та знищено. Рогов стверджує, що одним із них був Тігран Оганнісян, який раніше затримувався за антиросійську діяльність.

Ольга Решетилова вказує, що є розбіжності у фактах, часі та одязі, а тіла хлопців ще не бачили їхні батьки. Вона також стверджує, що рідних хлопців затримують та допитують. Решетилова вважає, що всі ці події можуть бути постановкою з метою вбити підлітків.

Міська військова адміністрація Бердянська чекає на зв'язок з родичами підлітків для підтвердження або спростування інформації про вбивство.

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова викрали росіяни ще у вересні 2022 року. Їх звинуватили в тероризмі, ім загрожувало 20 років ув'язнення.

Європарламент 15 червня цого року вимагав припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.

Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо цього вбивства.