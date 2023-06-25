Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 26.06.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже близько 225,5 тис. осіб, знищено більше 4030 танків ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
- артилерійських систем – 4055 (+21) од,
- РСЗВ – 624 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 557 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!