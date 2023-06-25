Підозра чиновниці в незаконному збагаченні на 12 млн гривень – ДБР

26 червня 2023, 16:08

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки в керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби. Ці заходи були здійснені у рамках розслідування кримінального провадження, пов'язаного з підозрою чиновниці в незаконному збагаченні, згідно зі статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Згідно з проведеними слідчими діями, встановлено, що мати зазначеної посадовиці отримала право власності на квартиру та два паркомісця в одному з престижних житлових комплексів Києва у 2023 році. За оцінкою, ринкова вартість цього майна становить 12 млн гривень, що значно перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

Додатково, в ході розслідування виявлено, що посадовиця реалізувала свою квартиру та дві земельні ділянки в Автономній Республіці Крим через знайому. Однак, отримані кошти не могли би покрити витрати на придбання розкішної нерухомості в Києві.

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За даними слідства, отримані мільйони рублів від цієї угоди були перераховані на рахунок чоловіка, в банк росії, який перебуває під санкціями України та Європейського Союзу. Крім того, посадовиця сплатила податки до російського бюджету з приводу реалізації цього майна.

Наразі, досудове розслідування продовжується, а його процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.