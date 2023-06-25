Надія Жмуренко: «Молодь відіграватиме важливу роль у відновленні повноцінного життя Луганщини»

26 червня 2023, 16:47

В останню неділю червня відзначався День молодіжних та дитячих громадських організацій. Депутатка Чмирівської селищної ради від політичної партії «Слуга Народу» Надія Жмуренко, яка очолює Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, наголошує на важливості підтримки молоді.

«Працюючи багато років із молоддю, завжди розвивала ініціативність своїх студентів. Коли стала депутаткою, додалося можливостей для підтримки талановитої молоді у своїй громаді.

Вважаю, що держава та місцеве самоврядування на всіх рівнях має допомагати функціонуванню розвитку дитячого та молодіжного громадського руху. Бачу, що така робота владою проводиться, і це дуже тішить, адже молодь – майбутнє нашої країни», - розповідає Надія.

Депутатка також ділиться планами на майбутнє. Говорить, дуже чекає на визволення Луганщини та рідної Чмирівської громади. Після деокупації планує повернутися додому та відроджувати повноцінне життя у своїй громаді, із активним залученням до цього молоді.

«Наразі, як і інші депутати з Луганщини, я, на жаль, «відірвана» від своєї громади. Підтримую зв’язок зі своїми виборцями дистанційно. З молоддю також спілкуюся. На відстані допомагаю не падати духом та максимально реалізуватися у цей складний час.

Разом з іншими нашими земляками вірю в ЗСУ та дуже чекаю, коли наші відважні воїни деокупують Луганщину. У планах на майбутнє – продовжувати депутатську діяльність та відроджувати повноцінне життя рідної громади та всієї Луганщини. І молодь відіграватиме у цьому важливу роль! Завжди сприяла та сприятиму надалі молодіжним ініціативам!» - наголосила Надія Жмуренко.

Голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов, який активно долучається до ініціатив та заходів молодіжного крила партії ЗеМолодіжка Луганщини, також відзначає важливість залучення молоді до життя країни:

«Команда «Слуги Народу» з Луганщини завжди уважно ставилася до молодіжних ініціатив та залучала молодь до реалізації проєктів у нашому регіоні. Зараз долучаємо молодих фахівців різних сфер до обговорення питань відбудови Луганщини після її деокупації. Вважаю, це правильною стратегією, адже поєднання можливостей більш досвідчених людей та молоді завжди дає гарний результат», - розповів Олексій Кузнєцов