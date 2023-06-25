Нікополь під ворожим вогнем, є жертви

26 червня 2023, 17:04

Ворог здійснив обстріл по місту Нікополь, використовуючи важку артилерію. Наслідки, на жаль, - трагічні, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, у своєму Telegram-каналі в понеділок, 26 червня. За його інформацією, обстріл спрямували на приватне підприємство Нікополя, що призвело до загибелі двох людей та одного поранення.

"В результаті атаки були вбиті двоє працівників, 51-річна жінка та 50-річний чоловік", - заявив Лисак. Третя людина, 49-річний чоловік, отримав серйозні поранення внаслідок мінно-вибухової травми, також зазнав осколкових поранень. Його негайно доставлено до лікарні у середньо тяжкому стані.

На підприємстві, яке потрапило під російський обстрілам, зафіксовані руйнування, але повна оцінка шкоди ще здійснюється. Варто зазначити, що вчора вночі росіяни також обстріляли Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровської області, що призвело до поранень однієї людини, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

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