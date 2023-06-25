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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
26 червня 2023, 17:21

На Луганщині збільшується кількість військових шпиталів в окупантів

У Луганську знову відбулась передача одного з медичних закладів міста для потреб військових окупаційної армії, повідомляє Луганська ОВА.

Зазначається, що медичний заклад в місті Луганськ був переобладнаний у військовий шпиталь. Він надає цілодобову медичну допомогу особовому складу окупантів, а для цього були залучені медичні працівники з російської федерації.

За отриманою інформацією, кількість шпиталів збільшується через нестачу ліжко-місць для поранених. Так само, як і нестача місць в моргах, а в літній період ця проблема для ворога стала ще відчутнішою.

Також, через напружену ситуацію на фронті окупанти на Луганщині вже розгорнули раніше додаткові тисячі ліжко-місць.

* Фото ілюстративне

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