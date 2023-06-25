Вагнерам будують табори на білорусі біля кордонів України

26 червня 2023, 17:46

За інформацією, отриманою від родичів найманців, планується відправити підрозділи "вагнера", які залишилися в Ростові-на-Дону, до білорусі. Відповідно до повідомлень російського видання "Верстка", в білорусі вже розпочато будівництво кількох військових таборів для найманців ПВК "вагнер".

Зокрема, один із таких таборів будується в Осиповичах Могилівської області білорусі. Згідно з отриманою інформацією, цей табір розрахований на 8 000 бійців та знаходитиметься віддалено від кордону з Україною на відстані 200 кілометрів.

«Будівництво табору для "вагнерівців" вже розпочалося», – із заяви представників лісництва області. За даними джерела, планується побудувати декілька таких таборів.

Близьке до керівництва Могилівської області джерело також підтвердило, що влада отримала вказівку на будівництво табору для найманців "Вагнера" в цьому регіоні та ще й в найкоротші терміни.

Численні підтверждення від родичів найманців про відправлення бойовиків до Білорусі. Одна з них повідомила, що підрозділи "Вагнера", що залишилися в Ростові-на-Дону, будуть направлені до республіки білорусь. Інша співрозмовниця зазначила, що її чоловік, який перебував у ростові, повідомив їй про плановане відправлення до білорусі. Однак після цього чоловік зв'язок не підтримував.

Провладні представники, або джерела силових структур України поки що цю інформацію ніяк не коментують.

* Фото ілюстративне

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