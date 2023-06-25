До білорусі прибув вантажний літак з росії – соцмережі

26 червня 2023, 18:02

За даними моніторингової групи Беларускі Гаюн у Telegram, російський транспортний літак Ан-124 Руслан здійснив рейс до білорусі в неділю, 25 червня. Літак прибув у Національний аеропорт мінськ після зльоту з Ульяновська. За даними спостерігачів, він перебував на білорусі майже добу, після чого 26 червня відлетів назад на росію, приземлившись в аеропорту Внуково.

Про мету прильоту літака Руслан на білорусь наразі немає достовірної інформації. Однак раніше такі типи літаків використовувалися для доставки різних військових вантажів, зокрема ракетних комплексів. Згідно з даними моніторингової групи, на подібних літаках раніше привозили до білорусі тактичні ракетні комплекси Точка-У, ракети для оперативно-тактичних комплексів Іскандер та інші боєприпаси. Проте, тоді літаки приземлялися на військові аеродроми.

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Також відомо, що у Національному аеропорту Мінськ знаходиться авіаремонтний завод, тому існує припущення, що Ан-124 Руслан міг привезти запчастини для ремонту літаків або виконувати інші військові завдання. Однак ці інформаційні деталі потребують подальшого підтвердження.

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