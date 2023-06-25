Перша заява пригожина після втечі

26 червня 2023, 20:15

Уперше засновник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин висловив свої коментарі щодо невдачного бунту, який стався на росії. Аудіозапис з його виправданням було опубліковано пресслужбою пригожина в понеділок, 26 червня.

Втікач заявив, що його найманці не мали наміру здійснювати повалення влади рф, коли вони рушили в бік москви. Він сказав: "Ми зупинилися в той момент, коли штурмовий загін, що підійшов до москви, зробив розвідку місцевості, і було очевидно, що багато крові проллється. Тому ми вважали, що демонстрація того, що ми збиралися зробити, є достатньою. І за рішенням розвернутися було два найважливіші чинники: перший - ми не хотіли пролити російську кров, другий - йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні".

Також ватажок "вагнерівців" заявив, що близько 30 його бойовиків загинули під час обстрілу тилового табору, який був здійснений міністерством оборони рф. А в наслідок «інтриг» – ПВК планували розформувати до 1 липня. Це стало причиною того, що найманці потрапили на територію росії та наблизилися до москви.

пригожин також виправдав знищення російської авіації, стверджуючи, що вона атакувала колону "вагнер". Він сказав: "Метою "походу" було - не допустити знищення ПВК "вагнер" і притягнути до відповідальності тих осіб, які своїми непрофесійними діями зробили величезну кількість помилок під час "СВО" (війни росії проти України - ред.)".

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Також пригожин підтвердив, що формальний лідер Білорусі олександр лукашенко запропонував "мирним шляхом вирішити ситуацію" і шось там десь йому кудись та простягнув!