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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 червня 2023, 20:40

Під обстріл потрапило село Новий Комар на Донеччині, є жертви

В результаті обстрілу російськими військовими села Новий Комар, розташованого у Волноваському районі Донеччини, сталася трагедія. Про це інформує Анастасія Мєдвєдєва, речниця Донецької обласної прокуратури, в своєму заявленні для "Суспільного".

За її словами: "Під час обстрілу загинув 56-річний чоловік, а його 53-річна дружина отримала поранення. Жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, внаслідок попадання снаряда у будинок, пошкоджено стіни та пошкоджено дах. На місці події виникла пожежа".

За інформацією Мєдвєдєвої, російські військові, ймовірно, здійснили обстріл Нового Комару за допомогою артилерії.

Речниця обласної прокуратури зазначила, що відповідно до цього інциденту розпочато досудове розслідування за статтею 438, частина 2 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни.

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