Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 червня 2023, 21:13

Заміновано Останкінську телевежу в москві - РосЗМІ

За інформацією телеграм-каналу Mash та інших російських ЗМІ, сталася тривожна подія - Останкінська телевежа в Москві була замінована. Невідомі особи зателефонували та повідомили про підозрілі пристрої на телевежі та радіовежі. Відразу ж було проведено термінову евакуацію всього персоналу, щоб забезпечити їхню безпеку. На місце події прибули спеціалісти з кінологічними загонами, щоб провести перевірку та розмінування споруди.

Зазначимо, що Останкінська телевежа є однією з найвизначніших пропагандистських споруд на москві, яка слугує важливим центром зомбування населення і забезпечує трансляцію телевізійних та радіо програм. Своєю висотою та архітектурним виглядом вежа стала одним з символів зла російської столиці.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: