26 червня 2023, 21:13

За інформацією телеграм-каналу Mash та інших російських ЗМІ, сталася тривожна подія - Останкінська телевежа в Москві була замінована. Невідомі особи зателефонували та повідомили про підозрілі пристрої на телевежі та радіовежі. Відразу ж було проведено термінову евакуацію всього персоналу, щоб забезпечити їхню безпеку. На місце події прибули спеціалісти з кінологічними загонами, щоб провести перевірку та розмінування споруди.

Зазначимо, що Останкінська телевежа є однією з найвизначніших пропагандистських споруд на москві, яка слугує важливим центром зомбування населення і забезпечує трансляцію телевізійних та радіо програм. Своєю висотою та архітектурним виглядом вежа стала одним з символів зла російської столиці.