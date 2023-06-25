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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
26 червня 2023, 12:32

Підозру у колабораційній діяльності отримали дві жінки з Луганщини

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом експосадовицям у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року колишні директорка та завідувачка комунальних закладів культури Новопсковської селищної ради Старобільського району перейшли на бік ворога.

Жінки добровільно підготували та провели мітинг «До дня так званої «лнр», під час якого висловлювались на підтримку дій окупаційного режиму рф.

Крім того, брали активну участь у концерті, присвяченому проєкту «Один народ – одна культура» за підтримкою президентського фонду культурних ініціатив і влади Воронезької області та інших заходах політичного характеру.

За протиправні дії закон передбачає покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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