Вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк

26 червня 2023, 13:17

Дніпровський райсуд Києва 26 червня прийняв рішення щодо справи про жорстоке вбивство активістки з Херсона, Катерини Гандзюк. В результаті судового засідання обвинувачених засудили до 10 років позбавлення волі. Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, тоді як Олексія Левіна звинуватили в організації цього жахливого злочину. Звістку про вирок повідомляють журналісти, які присутні в залі суду.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили кислотою, що призвело до серйозних опіків та потреби в численних операціях. Жінка перебувала в реанімації, але 4 листопада того ж року померла у київській лікарні від розриву тромбу. Катерині на той час було лише 34 роки. Злочинець підстерігав її біля входу в будинок та облив концентрованою сірчаною кислотою. Жінка зазнала опіків на 30% тіла, а після смерті, відразу ж справу перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

Катерина Гандзюк відома як громадська діячка та колишня радниця міського голови Херсона. Вона також виконувала обов'язки керівниці справами виконавчого комітету Херсонської міськради. Її смерть стала широко відомою та викликала обурення та обговорення не лише в Україні, а й за її межами.

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Судовий процес щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна тривав більше трьох років, починаючи з серпня 2020 року. У своїй заяві перед нападом Катерина Гандзюк звинуватила Мангера та Левіна у причетності до підпалу Олешківського лісу з метою його безперешкодного списання та розпилу. Родина Катерини Гандзюк також має отримати компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень, встановлену судом.