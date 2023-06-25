Рівнопіль на Донеччині звільнено від окупантів – ЗСУ

26 червня 2023, 13:42

За останніми даними, село Рівнопіль у Волноваському районі Донецької області стало дев'ятим населеним пунктом, який був визволений українською армією в ході контрнаступу проти російських загарбників. Звістку про це оприлюднила Ганна Маляр, заступник міністра оборони, у своєму Telegram-каналі в понеділок, 26 червня.

У своєму повідомленні Ганна Маляр написала: "Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі". Ця новина є важливим знаком перемоги українських військових над окупаційними силами і підтверджує успішний прогрес контрнаступу Збройних сил України.

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