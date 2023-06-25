Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямі за останню добу

26 червня 2023, 14:02

На Таврійського напрямку повідомляється, що сили оборони продовжують просуватись вперед і звільняти території від окупаційних сил. Це свідчить про успіхи українських військових у боротьбі за територіальну цілісність.

За останню добу ворожі сили 18 разів атакували позиції українських військових та провели близько 450 обстрілів. Тим не менш, сили оборони зуміли відстояти свої позиції та відповісти на атаки.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, які діють на Таврійському напрямку, за минулу добу успішно виконали 954 вогневих завдання. Це свідчить про високу ефективність українських військових під час ведення операцій.

Внаслідок бойових дій за минулу добу ворог зазнав втрат, кількість вбитих та поранених склала практично чотири роти. Також було знищено 15 одиниць військової техніки противника, включаючи бронетранспортери (ББМ), безпілотні літальні апарати "Supercam", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" та автомобільну техніку. Крім того, було успішно знищено склад боєприпасів ворога, що завдає значних втрат його бойовій потужності.

Військові операції на Таврійському напрямку тривають, а робота по утилізації та вигнанню російських військ продовжується.

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