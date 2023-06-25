Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
26 червня 2023, 14:26

На 27 річницю Конституції без вихідного

Україна, знаходячись у воєнному стані, змушена прийняти рішення щодо скасування святкових днів, передбачених Кодексом законів про працю. Згідно з новим законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", всі святкові дні та перенесення вихідних після святкових чи неробочих днів були скасовані.

Зокрема, наближається День Конституції України, який зазвичай відзначається 28 червня. Однак, навіть у мирний час, вихідний день не переносився би, оскільки цей день припадає на середу. В 2023 році – День Конституції України буде робочим.

Закон, який був ухвалений Верховною Радою в березні 2022 року, має значний вплив на трудове законодавство, оскільки воєнний стан супроводжується обмеженнями прав і свобод громадян. Такі заходи є необхідними для забезпечення безпеки та відстоювання національних інтересів у цей нелегкий період.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: